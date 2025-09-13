Смолов выложил фото с матча КР, где забил свой 158-й гол в карьере и сравнялся с Аршавиным

Нападающий Фёдор Смолов опубликовал пост по случаю того, что забил свой 158-й гол в карьере. Отметим, Фёдор сравнялся по этому показателю с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным. Это случилось после его точного удара за медиаклуб «БроукБойз» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России сезона‑2025/2026 с «Леон Сатурном» (2:0).

Фото: Телеграм-канал Фёдора Смолова

«158», — подписал пост с фотографиями Смолов.

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с саратовским «Соколом». Всего в составе медиафутбольного клуба Смолов принял участие в двух матчах Кубка России, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

