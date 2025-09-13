Скидки
Радимов прокомментировал эпизод матча «Рубина» с «Динамо» Мх с назначением пенальти

Радимов прокомментировал эпизод матча «Рубина» с «Динамо» Мх с назначением пенальти
Комментарии

Бывший российский футболист, а ныне тренер и телеэксперт Владислав Радимов поделился мыслями о спорном эпизоде с назначением 11-метрового в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где казанский «Рубин» с минимальным счётом 1:0 переиграл махачкалинское «Динамо». Единственный мяч с пенальти забил лидер казанцев Мирлинд Даку.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«Я так понимаю, что Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Это, конечно, пенальти. Мрезиг неумышленно это делал, боролся за позицию, но попадает рукой. Иванов посмотрел несколько раз повтор с разных камер. Причём я так понимаю, что это было в игровом моменте, мяч как раз адресовался в ту точку, в которую бежал футболист «Рубина». То есть игрок казанцев мог ударить по мячу, этот момент и трактуется как пенальти», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в середине первого тайма главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти за нарушение футболиста махачкалинцев Хуссема Мрезига на игроке казанцев Руслане Безрукове в штрафной площади дагестанской команды.

