Радимов прокомментировал эпизод матча «Рубина» с «Динамо» Мх с назначением пенальти

Бывший российский футболист, а ныне тренер и телеэксперт Владислав Радимов поделился мыслями о спорном эпизоде с назначением 11-метрового в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где казанский «Рубин» с минимальным счётом 1:0 переиграл махачкалинское «Динамо». Единственный мяч с пенальти забил лидер казанцев Мирлинд Даку.

«Я так понимаю, что Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Это, конечно, пенальти. Мрезиг неумышленно это делал, боролся за позицию, но попадает рукой. Иванов посмотрел несколько раз повтор с разных камер. Причём я так понимаю, что это было в игровом моменте, мяч как раз адресовался в ту точку, в которую бежал футболист «Рубина». То есть игрок казанцев мог ударить по мячу, этот момент и трактуется как пенальти», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в середине первого тайма главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти за нарушение футболиста махачкалинцев Хуссема Мрезига на игроке казанцев Руслане Безрукове в штрафной площади дагестанской команды.

