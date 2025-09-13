Скидки
Рашид Рахимов рассказал о сложности травмы защитника «Рубина» Игора Вуячича

Рашид Рахимов рассказал о сложности травмы защитника «Рубина» Игора Вуячича
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о сроках восстановления после повреждения 31-летнего черногорского центрального защитника казанцев Игора Вуячича.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

— Вуячич сколько будет восстанавливаться?
— Повреждение связок. Не знаю сколько, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

12 сентября Игор Вуячич не принял участия в домашнем матче «Рубина» с махачкалинским «Динамо» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:0), футболист не был включён в заявку казанцев на игру из-за повреждения. «Рубин» набрал 14 очков в восьми встречах и поднялся в промежуточной турнирной таблице лиги на пятое место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: В чём был феномен «золотого» «Рубина»:

