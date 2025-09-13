Рашид Рахимов рассказал о сложности травмы защитника «Рубина» Игора Вуячича

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о сроках восстановления после повреждения 31-летнего черногорского центрального защитника казанцев Игора Вуячича.

— Вуячич сколько будет восстанавливаться?

— Повреждение связок. Не знаю сколько, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

12 сентября Игор Вуячич не принял участия в домашнем матче «Рубина» с махачкалинским «Динамо» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:0), футболист не был включён в заявку казанцев на игру из-за повреждения. «Рубин» набрал 14 очков в восьми встречах и поднялся в промежуточной турнирной таблице лиги на пятое место.

Видео: В чём был феномен «золотого» «Рубина»: