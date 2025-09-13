Скидки
Смолов ответил на вопрос, сможет ли «БроукБойз» победить клуб РПЛ в Кубке России

Смолов ответил на вопрос, сможет ли «БроукБойз» победить клуб РПЛ в Кубке России
Нападающий Фёдор Смолов высказался о возможности медиафутбольного клуба «БроукБойз» победить команду Российской Премьер-Лиги в случае выхода «броуков» в соответствующую стадию Кубка России.

— Может ли «БроукБойз» победить клуб РПЛ?
— Я от своих слов не откажусь. Из 10 матчей в одном отдельно взятом, наверное, возможно. Я скажу так: если, условно, случится так, что мы дойдём до клуба РПЛ, я буду делать всё от меня зависящее, чтобы победить, если я выйду на поле. Но на сегодняшний день, я считаю, что пока нет, — сказал Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале «БроукБойз».

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с саратовским «Соколом».

