Рашид Рахимов ответил на вопрос о позиции новичка «Рубина» колумбийца Арройо

Рашид Рахимов ответил на вопрос о позиции новичка «Рубина» колумбийца Арройо
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, на какой позиции видит колумбийского новичка казанцев 25-летнего правого защитника Андерсона Арройо, дебютировавшего в Мир РПЛ в домашнем матче 8-го тура с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

— Арройо на какой позиции видите?
— Он сезон провел в «Мирандесе» на позиции центрального защитника, но все же он больше фланговый игрок. Может сыграть на фланге и в четыре защитника, и в три. Ему непривычно слева, но он вышел сегодня, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Андерсон Арройо перешёл в «Рубин» 10 сентября из испанского «Бургоса», сумма трансферной компенсации о оценке портала Transfermarkt составила € 1 млн. В домашней игре с махачкалинским «Динамо» игрок вышел на замену на 84-й минуте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Легендарная победа «Рубина» в Барселоне: неизвестные подробности

