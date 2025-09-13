Рашид Рахимов ответил на вопрос о позиции новичка «Рубина» колумбийца Арройо

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, на какой позиции видит колумбийского новичка казанцев 25-летнего правого защитника Андерсона Арройо, дебютировавшего в Мир РПЛ в домашнем матче 8-го тура с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— Арройо на какой позиции видите?

— Он сезон провел в «Мирандесе» на позиции центрального защитника, но все же он больше фланговый игрок. Может сыграть на фланге и в четыре защитника, и в три. Ему непривычно слева, но он вышел сегодня, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Андерсон Арройо перешёл в «Рубин» 10 сентября из испанского «Бургоса», сумма трансферной компенсации о оценке портала Transfermarkt составила € 1 млн. В домашней игре с махачкалинским «Динамо» игрок вышел на замену на 84-й минуте.

