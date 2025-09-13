Смолов раскрыл, кого бы пригласил в «БроукБойз» на следующий матч Кубка из экс-игроков РПЛ

Нападающий Фёдор Смолов рассказал, кого бы пригласил в «БроукБойз» из бывших футболистов Российской Премьер-Лиги сыграть за медиафутбольный клуб в следующих стадиях Кубке России.

— Мы как любительская команда можем каждый раз добавлять в заявку людей. Кого из РПЛ ты бы заявил в следующий раз?

— Мамая (Павла Мамаева. — Прим. «Чемпионата»).

— А он готов?

— Спросим. Я, Мамай и Ари. Сейчас Измайлова подтянем, Торбинского вернём, — сказал Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале «БроукБойз».

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с саратовским «Соколом».

