Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов раскрыл, кого бы пригласил в «БроукБойз» на следующий матч Кубка из экс-игроков РПЛ

Смолов раскрыл, кого бы пригласил в «БроукБойз» на следующий матч Кубка из экс-игроков РПЛ
Комментарии

Нападающий Фёдор Смолов рассказал, кого бы пригласил в «БроукБойз» из бывших футболистов Российской Премьер-Лиги сыграть за медиафутбольный клуб в следующих стадиях Кубке России.

— Мы как любительская команда можем каждый раз добавлять в заявку людей. Кого из РПЛ ты бы заявил в следующий раз?
— Мамая (Павла Мамаева. — Прим. «Чемпионата»).

— А он готов?
— Спросим. Я, Мамай и Ари. Сейчас Измайлова подтянем, Торбинского вернём, — сказал Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале «БроукБойз».

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с саратовским «Соколом».

Материалы по теме
Смолов ответил на вопрос, сможет ли «БроукБойз» победить клуб РПЛ в Кубке России

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android