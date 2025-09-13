Скидки
Главная Футбол Новости

Назван лучший игрок августа в Ла Лиге. Это не Мбаппе и Ямаль

Официальный сайт испанской Ла Лиги объявил имя лучшего игрока августа в Примере сезона-2025/2026. Им стал нападающий «Вильярреала» Николя Пепе.

В первых трёх турах нового сезона Пепе отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Помимо ивуарийского нападающего в число претендентов на индивидуальную награду входили ещё четыре футболиста: форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс, крайний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль, а также фланговый нападающий «Эспаньола» Пере Милья.

Пепе 30 лет. Он перебрался в «Вильярреал» летом 2024 года. Всего за «субмарину» он провёл 31 матч, забив пять голов и отдав семь результативных передач.

