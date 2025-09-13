Скидки
Александр Гришин: «Балтике» пауза ФИФА пошла на пользу — спокойно готовились к «Зениту»

Александр Гришин: «Балтике» пауза ФИФА пошла на пользу — спокойно готовились к «Зениту»
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о влиянии международной паузы ФИФА для матчей сборных на подготовку калининградской «Балтики» и петербургского «Зенита» к очной встрече в 8-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для некоторых команд сложность представляется в том, что уезжает много игроков в сборные — они не тренируются в оптимальном составе. Для тренеров неудобства есть. Но есть команды, как «Балтика», где почти никто не уезжал — они спокойно готовились к «Зениту». Им эта пауза пошла на пользу, так как «Балтика» играет в энергозатратный футбол. Некоторые команды получили плюсы, некоторые — сложности», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Зенит» пройдёт в Калининграде 14 сентября и начнётся в 17:00 мск. Эта игра станет первой после паузы ФИФА, в ходе которой несколько игроков петербуржцев играли за национальные команды — в частности, защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике выступали за сборную Бразилии в Южной Америке.

«Балтика» с 15 очками в семи играх занимает в РПЛ третье место, «Зенит» набрал 12 очков и находится на шестой строчке таблицы.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

