Антонио Рюдигер высказался о своём долгосрочном вылете из обоймы «Реала» из-за травмы

Антонио Рюдигер высказался о своём долгосрочном вылете из обоймы «Реала» из-за травмы
Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигера опубликовал пост о своём долгосрочном вылете из обоймы «Королевского клуба» из-за травмы прямой мышцы бедра левой ноги. Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний футболист пропустит около трёх месяцев.

«Аллах не обещал, что путь будет лёгким. Он сказал: «Я буду рядом с теми, кто сохраняет терпение», — написал Рюдигер на своей странице в соцсетях.

В нынешней кампании Рюдигер принял участие лишь в одном матче. В минувшем сезоне немецкий футболист сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

