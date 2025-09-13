Давид Волк высказался об игре Мирлинда Даку после матча «Рубин» — «Динамо» Мх

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал игру албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. В матче 8-го тура Мир РПЛ «Рубин» — «Динамо» Мх (1:0) Даку стал автором единственного гола, на 27-й минуте реализовав пенальти сильным ударом под перекладину.

«Я полтора сезона в РПЛ. Могу сказать, что Даку заслуживает большего внимания, чем остальные. Он хорош внизу и вверху. Если есть у него момент — он его исполнит», — сказал Волк в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний форвард Мирлинд Даку записал на свой счёт восемь голов и один результативный пас в 11 матчах за клуб во все турнирах.

