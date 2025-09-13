Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Волк высказался об игре Мирлинда Даку после матча «Рубин» — «Динамо» Мх

Давид Волк высказался об игре Мирлинда Даку после матча «Рубин» — «Динамо» Мх
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал игру албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. В матче 8-го тура Мир РПЛ «Рубин» — «Динамо» Мх (1:0) Даку стал автором единственного гола, на 27-й минуте реализовав пенальти сильным ударом под перекладину.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«Я полтора сезона в РПЛ. Могу сказать, что Даку заслуживает большего внимания, чем остальные. Он хорош внизу и вверху. Если есть у него момент — он его исполнит», — сказал Волк в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний форвард Мирлинд Даку записал на свой счёт восемь голов и один результативный пас в 11 матчах за клуб во все турнирах.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: В чём был феномен золотого «Рубина»

Материалы по теме
Рашид Рахимов ответил на вопрос о позиции новичка «Рубина» колумбийца Арройо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android