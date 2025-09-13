Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Рубина» Арройо отреагировал на свой дебют в РПЛ после перехода из клуба Сегунды

Новичок «Рубина» Арройо отреагировал на свой дебют в РПЛ после перехода из клуба Сегунды
Аудио-версия:
Комментарии

Колумбийский защитник «Рубина» Андерсон Арройо поделился эмоциями о своём дебютном матче в Российской Премьер-Лиге. Напомним, Арройо появился на поле на 84-й минуте встречи в рамках 8-го тура чемпионата России, где казанский клуб одолел с минимальным счётом 1:0 махачкалинское «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«Очень рад, что состоялся мой дебют. Надеюсь в дальнейшем развиваться здесь. Чемпионат России очень сильный — здесь много единоборств, борьбы. Никогда нельзя расслабляться и отвлекаться — у этого дорогая цена», — сказал Арройо в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Арройо перешёл в «Рубин» 10 сентября из испанского «Бургоса», выступающего в Сегунде. Сумма трансферной компенсации о оценке портала Transfermarkt составила € 1 млн.

Материалы по теме
Рашид Рахимов ответил на вопрос о позиции новичка «Рубина» колумбийца Арройо

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android