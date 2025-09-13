Новичок «Рубина» Арройо отреагировал на свой дебют в РПЛ после перехода из клуба Сегунды

Колумбийский защитник «Рубина» Андерсон Арройо поделился эмоциями о своём дебютном матче в Российской Премьер-Лиге. Напомним, Арройо появился на поле на 84-й минуте встречи в рамках 8-го тура чемпионата России, где казанский клуб одолел с минимальным счётом 1:0 махачкалинское «Динамо».

«Очень рад, что состоялся мой дебют. Надеюсь в дальнейшем развиваться здесь. Чемпионат России очень сильный — здесь много единоборств, борьбы. Никогда нельзя расслабляться и отвлекаться — у этого дорогая цена», — сказал Арройо в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Арройо перешёл в «Рубин» 10 сентября из испанского «Бургоса», выступающего в Сегунде. Сумма трансферной компенсации о оценке портала Transfermarkt составила € 1 млн.

