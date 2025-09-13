Рашид Рахимов рассказал о состоянии игроков «Рубина», вернувшихся из национальных сборных

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о футболистах своей команды, вернувшихся в клуб из сборных своих стран после паузы ФИФА.

— Как оцените состояние сборников?

— Я говорил, что очень не люблю игры после сборных, особенно в пятницу. Они приезжают за 1-2 дня до игры, когда уже всю тактику мы прошли. Они после длительной дороги. Иву провел два матча за три дня против сильных сборных, Даку приехал 11 числа, Вуячич приехал с травмой, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

12 сентября «Рубин» провёл домашний матч 8-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо». Казанцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу албанского нападающего Мирлинда Даку с пенальти на 27-й минуте.

