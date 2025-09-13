Скидки
Главная Футбол Новости

Григорян спрогнозировал, у кого будет преимущество в московском дерби «Динамо» — «Спартак»

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о фаворите предстоящего противостояния 8-го тура Российской Премьер-Лиги в рамках московского дерби, где сегодня, 13 сентября, сойдутся «Динамо» и «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«С учётом травмированных игроков «Динамо» — преимущество по составу будет у «Спартака», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых восемь очков. Московский «Спартак» идёт на седьмом месте в РПЛ. На счету команды Деяна Станковича 11 очков.

