Григорян спрогнозировал, у кого будет преимущество в московском дерби «Динамо» — «Спартак»
Поделиться
Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о фаворите предстоящего противостояния 8-го тура Российской Премьер-Лиги в рамках московского дерби, где сегодня, 13 сентября, сойдутся «Динамо» и «Спартак».
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«С учётом травмированных игроков «Динамо» — преимущество по составу будет у «Спартака», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых восемь очков. Московский «Спартак» идёт на седьмом месте в РПЛ. На счету команды Деяна Станковича 11 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
04:11
-
03:58
-
03:57
-
03:43
-
03:38
-
03:36
-
03:13
-
02:57
-
02:53
-
02:42
-
02:34
-
02:24
-
02:16
-
02:09
-
01:52
-
01:50
-
01:37
-
00:59
-
00:48
-
00:44
-
00:38
-
00:35
-
00:33
-
00:19
-
00:14
-
00:11
-
00:10
-
00:01
-
00:01
- 12 сентября 2025
-
23:51
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:32
-
23:24