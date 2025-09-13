«Очень сложные требования». Григорян — о тренировочном процессе Карпина

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о тренировочном процессе главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

«У Карпина очень сложные требования. Тот же «Ростов» не быстро строился. У Карпина очень непростой тренировочный процесс. В его системе координат ты должен работать на пределе возможностей», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 8-го РПЛ бело-голубые встретятся в дерби со «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». На данный момент подопечные Карпина идут на девятом месте в турнирной таблице, набрав восемь очков.

