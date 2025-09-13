Скидки
Рашид Рахимов: пора уже Рустаму Минниханову приходить на матчи «Рубина», это мотивация

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о влиянии присутствия руководителя региона Рустама Минниханова на результат домашнего матча казанцев в 8-м туре Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

— На матче был Раис республики (глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Прим. «Чемпионата»). Дополнительная мотивация была у вас?
— Я знал, что он подъедет во втором тайме. Пора уже Рустаму Нургалиевичу приходить на наши матчи. Понятно, что это дополнительная мотивация. Это уже определённый бренд, Рустам Нургалиевич в последние годы стал курировать «Рубин», помогать. Естественно, в результатах есть его заслуга. Его появление нас может радовать, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

После победы над махачкалинским «Динамо» «Рубин» набрал 14 очков в восьми матчах и поднялся в промежуточной турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на пятое место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Легендарная победа «Рубина» в Барселоне: неизвестные подробности

Рашид Рахимов рассказал о состоянии игроков «Рубина», вернувшихся из национальных сборных
