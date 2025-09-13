Рашид Рахимов: пора уже Рустаму Минниханову приходить на матчи «Рубина», это мотивация

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о влиянии присутствия руководителя региона Рустама Минниханова на результат домашнего матча казанцев в 8-м туре Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— На матче был Раис республики (глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Прим. «Чемпионата»). Дополнительная мотивация была у вас?

— Я знал, что он подъедет во втором тайме. Пора уже Рустаму Нургалиевичу приходить на наши матчи. Понятно, что это дополнительная мотивация. Это уже определённый бренд, Рустам Нургалиевич в последние годы стал курировать «Рубин», помогать. Естественно, в результатах есть его заслуга. Его появление нас может радовать, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

После победы над махачкалинским «Динамо» «Рубин» набрал 14 очков в восьми матчах и поднялся в промежуточной турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на пятое место.

