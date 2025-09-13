Скидки
Ламин Ямаль рассказал, что сделает если выиграет или не выиграет «Золотой мяч» в 18 лет

Ламин Ямаль рассказал, что сделает если выиграет или не выиграет «Золотой мяч» в 18 лет
Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал возможность выиграть «Золотой мяч» в 18 лет.

«Для меня это, конечно, было бы осуществлением мечты. «Золотой мяч» — одна из главных индивидуальных наград в футболе. Что сделаю, если выиграю? Наверняка отмечу это с семьёй и друзьями, которые были рядом всё это время. Если не удастся завоевать награду сейчас? Выиграть в 18 лет было бы невероятно, но если этого не произойдёт сейчас, я продолжу ежедневно работать над собой», — приводит слова Ямаля испанское издание Mundo Deportivo.

Церемония награждения пройдёт в Париже 22 сентября. В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами.

Официально
Назван лучший игрок августа в Ла Лиге. Это не Мбаппе и Ямаль

Чем уникален Ламин Ямаль:

