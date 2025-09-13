Испанец Гримальдо дважды забил со штрафного за матч. Такого не было в Бундеслиге 11 лет

Левый защитник «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо отметился двумя забитыми мячами прямыми ударами со штрафного в одном матче. Это произошло в игре 3-го тура Бундеслиги, где «аспириновые» обыграли «Айнтрахт» со счётом 3:1. Испанец забил на 10-й и 90+8-й минутах.

Как сообщает статистический портал StatMuse, 29-летний Гримальдо стал первым за 11 лет игроком, отличившимся со штрафного дважды в одном матче чемпионата Германии, а также первым футболистом с 2022 года в рамках всех топ-пяти ведущих европейских чемпионатов.

Кроме того, по сообщению Opta Sport, Гримальдо забил свои пятый и шестой голы прямыми ударами со штрафного за «Байер» во всех турнирах — это больше, чем у любого игрока в пяти ведущих европейских лигах с начала сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

