Главная Футбол Новости

Испанец Гримальдо дважды забил со штрафного за матч. Такого не было в Бундеслиге 11 лет

Испанец Гримальдо дважды забил со штрафного за матч. Такого не было в Бундеслиге 11 лет
Комментарии

Левый защитник «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо отметился двумя забитыми мячами прямыми ударами со штрафного в одном матче. Это произошло в игре 3-го тура Бундеслиги, где «аспириновые» обыграли «Айнтрахт» со счётом 3:1. Испанец забил на 10-й и 90+8-й минутах.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
12 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Гримальдо – 10'     2:0 Шик – 45+4'     2:1 Узун – 52'     3:1 Гримальдо – 90+8'    
Удаления: Андрих – 59', Фернандес – 90+2' / нет

Как сообщает статистический портал StatMuse, 29-летний Гримальдо стал первым за 11 лет игроком, отличившимся со штрафного дважды в одном матче чемпионата Германии, а также первым футболистом с 2022 года в рамках всех топ-пяти ведущих европейских чемпионатов.

Кроме того, по сообщению Opta Sport, Гримальдо забил свои пятый и шестой голы прямыми ударами со штрафного за «Байер» во всех турнирах — это больше, чем у любого игрока в пяти ведущих европейских лигах с начала сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Комментарии
