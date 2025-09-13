«Динамо» М — «Спартак»: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «ВТБ Арене» состоится дерби — матч столичных «Динамо» и «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 8-го тура бело-голубые после семи матчей набрали восемь очков и находятся на девятом месте. Красно-белые с 11 очками занимают в промежуточной турнирной таблице чемпионата России седьмую строчку.

Видео: Главные футбольные дерби России