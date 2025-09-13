Скидки
Бавария Мюнхен — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Динамо М — Спартак: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» М — «Спартак»: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «ВТБ Арене» состоится дерби — матч столичных «Динамо» и «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 8-го тура бело-голубые после семи матчей набрали восемь очков и находятся на девятом месте. Красно-белые с 11 очками занимают в промежуточной турнирной таблице чемпионата России седьмую строчку.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Главные футбольные дерби России

