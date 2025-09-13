«Краснодар» — «Акрон»: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» состоится матч «Краснодара» и «Акрона». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущей турнирной таблице РПЛ «быки» занимают первое место, имея в своём активе 16 очков. «Акрон», в свою очередь, находится на 13-й строчке, у команды шесть очков.

Напомним, «быки» в чемпионате России этого сезона потерпели одно поражение и лишь однажды сыграли вничью, тогда как тольяттинская команда не знает побед уже пять матчей. При этом команда Заура Тедеева находится на серии из трёх поражений.

