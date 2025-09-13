Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Акрон: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Акрон»: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» состоится матч «Краснодара» и «Акрона». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущей турнирной таблице РПЛ «быки» занимают первое место, имея в своём активе 16 очков. «Акрон», в свою очередь, находится на 13-й строчке, у команды шесть очков.

Напомним, «быки» в чемпионате России этого сезона потерпели одно поражение и лишь однажды сыграли вничью, тогда как тольяттинская команда не знает побед уже пять матчей. При этом команда Заура Тедеева находится на серии из трёх поражений.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Григорян спрогнозировал, у кого будет преимущество в московском дерби «Динамо» — «Спартак»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android