Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У Карпина было пять дней». Алексей Никитин назвал пути выхода «Динамо» из кризиса

«У Карпина было пять дней». Алексей Никитин назвал пути выхода «Динамо» из кризиса
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин рассказал, как улучшить текущую турнирную ситуацию московскому «Динамо» и его главному тренеру Валерию Карпину, перед игрой 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как «Динамо» выходить из кризиса? Работой. У Карпина было пять дней, чтобы изменить что‑то на тренировках. Или ему нужно измениться самому, где‑то упростить игру… Возможно, его требования не работают. В «Ростове» он строил игру много времени. У «Динамо» выход от ворот, прессинг, нижний блок 5–4–1, как в «Ростове». Только тут класс игроков выше. Когда команда постоянно не выигрывает, то она начинает сомневаться в себе и тренере. Положительный результат должен сбросить оковы с игроков», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с восемью очками в семи матчах занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место. В семи последних играх во всех турнирах бело-голубые одержали одну победу, разгромив со счёт 3:0 «Пари НН». В 7-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Материалы по теме
«Очень сложные требования». Григорян — о тренировочном процессе Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android