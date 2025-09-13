«У Карпина было пять дней». Алексей Никитин назвал пути выхода «Динамо» из кризиса

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин рассказал, как улучшить текущую турнирную ситуацию московскому «Динамо» и его главному тренеру Валерию Карпину, перед игрой 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

«Как «Динамо» выходить из кризиса? Работой. У Карпина было пять дней, чтобы изменить что‑то на тренировках. Или ему нужно измениться самому, где‑то упростить игру… Возможно, его требования не работают. В «Ростове» он строил игру много времени. У «Динамо» выход от ворот, прессинг, нижний блок 5–4–1, как в «Ростове». Только тут класс игроков выше. Когда команда постоянно не выигрывает, то она начинает сомневаться в себе и тренере. Положительный результат должен сбросить оковы с игроков», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с восемью очками в семи матчах занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место. В семи последних играх во всех турнирах бело-голубые одержали одну победу, разгромив со счёт 3:0 «Пари НН». В 7-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Видео: Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ