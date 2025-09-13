Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ему всё равно будут забивать голы». Гвардиола — о переходе Доннаруммы в «Манчестер Сити»

«Ему всё равно будут забивать голы». Гвардиола — о переходе Доннаруммы в «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о трансфере итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из французского «Пари Сен-Жермен».

«Я не стал бы требовать от Джиджи, чтобы он делал то, что ему неудобно. Мы не просим у Джиджи повторить то, что делал Эдерсон. Мы говорим о лучших в этой области. Речь не о том, чтобы обесценивать другого вратаря, они разные. В итоге у нас есть потенциал с Джиджи и с Джеймсом Траффордом, мы будем их использовать. Доннарумма действительно выступает на выдающемся уровне. Это то, что он нам нужно. Мы выступаем на больших аренах. Ему всё равно будут забивать голы, это точно, но мы все постараемся ему помочь пропускать меньше», — приводит слова Гвардиолы Footmercato.

26-летний Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Материалы по теме
Гвардиола ответил, когда он покинет «Манчестер Сити»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android