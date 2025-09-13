«Ему всё равно будут забивать голы». Гвардиола — о переходе Доннаруммы в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о трансфере итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из французского «Пари Сен-Жермен».

«Я не стал бы требовать от Джиджи, чтобы он делал то, что ему неудобно. Мы не просим у Джиджи повторить то, что делал Эдерсон. Мы говорим о лучших в этой области. Речь не о том, чтобы обесценивать другого вратаря, они разные. В итоге у нас есть потенциал с Джиджи и с Джеймсом Траффордом, мы будем их использовать. Доннарумма действительно выступает на выдающемся уровне. Это то, что он нам нужно. Мы выступаем на больших аренах. Ему всё равно будут забивать голы, это точно, но мы все постараемся ему помочь пропускать меньше», — приводит слова Гвардиолы Footmercato.

26-летний Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

