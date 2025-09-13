Гришин — о Карпине: Личка задрал задачи «Динамо» ещё выше. В «Ростове» работать проще

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о текущей ситуации в клубе для главного тренера московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, до 25 февраля 2025 года возглавлявшего «Ростов».

«В «Ростове» проще работать, чем в «Динамо». Там ты идешь на восьмом‑десятом месте — все довольны, все хорошо. В «Динамо» высокие задачи. Личка их задрал ещё выше. Его команда забивала больше всех. При Карпине пропускать меньше не стали, а вот забивать — стали. Я пока не вижу в «Динамо» сдвигов в лучшую сторону. В «Ростове» можно две игры выиграть, а затем три проиграть — ничего страшного не будет. В «Динамо», если проиграешь одну игру из пяти — только её и будут обсуждать», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с восемью очками в семи матчах занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги девятое место. В семи последних играх во всех турнирах бело-голубые одержали одну победу, разгромив со счёт 3:0 «Пари НН». В 8-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина сыграют на своём поле с московским «Спартаком».

Видео: Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре