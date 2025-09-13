Кокорин призвал Тюкавина перейти в кипрский «Арис». Константин ответил

34-летний нападающий кипрского «Ариса» и экс-игрок московского «Динамо» Александр Кокорин позвал в кипрский клуб форварда бело-голубых Константина Тюкавина. Алекснадр обратился к Константину, держа в руках именную футболку Константина.

«Тюка, привет! Знаю, что ты за нас за всех тащишь наш великий клуб, но, если не получится, в ближайшее время я тебя ещё жду здесь. Сил немного ещё, сыграем вместе в паре. Большие планы — еврокубки, Лига чемпионов. Сам понимаешь, нам нужно усиление молодое в виде тебя. Поэтому давай, не задерживайся. Поиграем вместе и будем наслаждаться игрой. Обнимаю», — сказал Кокорин в видео, опубликованного в телеграм-канале кипрского клуба.

В свою очередь, Тюкавин ответил, поблагодарив Кокорина за подарок: «Вот этой маечки у меня ещё нет в коллекции. Большинство футбиков есть, Захина [Арсен Захарян] есть — и вот Кокоры наконец-то приехала с Кипра. Спасибо большое, Сань! Огромное спасибо тебе за майки, в частности, за твою. Очень давно мечтал, слежу за тобой. Мне приятно, что ты тоже следишь за мной и не забываешь. У тебя отличный вкус на нападающих. Разбираешься, сразу видно. Ты мог бы не только играть за «Арис», но и подбирать новичков. Когда-то, наверное, могли бы сыграть с тобой вместе, но у меня долгий контракт с «Динамо», поэтому ждём тебя на наших играх в Москве. Удачи тебе тоже и ещё раз спасибо за футболки!»

Кокорин — выпускник академии выступает «Динамо». Александр выступает за «Арис» с 2022 года и в сезоне-2022/2023 помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Кипра. Тюкавину 23 года. Он является воспитанником бело-голубых, за которых выступает и сейчас.

