Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмат — Локомотив: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Локомотив»: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч между местным «Ахматом» и московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 8-го тура бело-зелёные после семи матчей набрали восемь очков и находятся на 10-м месте. Железнодорожники с 15 очками занимают в турнирной таблице чемпионата России четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

Материалы по теме
Бубнов высказал мнение, что Черчесов изменил в «Ахмате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android