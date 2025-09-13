«Ахмат» — «Локомотив»: во сколько матч 8-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч между местным «Ахматом» и московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 8-го тура бело-зелёные после семи матчей набрали восемь очков и находятся на 10-м месте. Железнодорожники с 15 очками занимают в турнирной таблице чемпионата России четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»