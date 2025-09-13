Никитин — о трансферах: очевидно, что «Спартак» не устраивала игра обороны, нужен вожак

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин прокомментировал трансферные приобретения московского «Спартака» в заключительной части летнего трансферного окна.

«Очевидно, что «Спартак» не устраивала игра обороны. Фланги, да и в центре Бабич стал менее ярок. Красно‑белым нужен вожак. Я надеюсь на Ву. Ему всего 23 года, пришел из чемпионата Франции, который подходит нам по стилистике», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

5 сентября официальный телеграм-канал «Спартака» сообщил о переходе из французского «Ренна» 23-летнего камерунского центрального защитника Кристофера Ву. 9 сентября было официально объявлено о трансфере из турецкого «Фенербахче» 31-летнего ганского центрального защитника Александера Джику.

