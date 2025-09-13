Скидки
Хайденхайм — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Полузащитник сборной Украины Судаков дебютировал за «Бенфику»

Комментарии

Украинский полузащитник Георгий Судаков дебютировал в составе «Бенфики».

Португалия — Примейра . 5-й тур
12 сентября 2025, пятница. 22:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
1 : 1
Санта-Клара
Понта-Делгада
1:0 Павлидис – 59'     1:1 Vinicius – 90+2'    
Удаления: нет / де Алмейда – 34'

Футболист вышел на замену в матче 5-го тура чемпионата Португалии против «Санта-Клары». На 73-й минуте он заменил норвежца Андреаса Шельдерупа. Судаков за отведённое ему время результативными действиями отметиться не сумел. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

Напомним, лиссабонская «Бенфика» на своём официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова в рамках годовой аренды с опцией выкупа 31 августа. По данным СМИ, стоимость выкупа футболиста составляет € 20,25 млн.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

