Полузащитник сборной Украины Судаков дебютировал за «Бенфику»
Украинский полузащитник Георгий Судаков дебютировал в составе «Бенфики».
Португалия — Примейра . 5-й тур
12 сентября 2025, пятница. 22:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
1 : 1
Санта-Клара
Понта-Делгада
1:0 Павлидис – 59' 1:1 Vinicius – 90+2'
Удаления: нет / де Алмейда – 34'
Футболист вышел на замену в матче 5-го тура чемпионата Португалии против «Санта-Клары». На 73-й минуте он заменил норвежца Андреаса Шельдерупа. Судаков за отведённое ему время результативными действиями отметиться не сумел. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.
Напомним, лиссабонская «Бенфика» на своём официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова в рамках годовой аренды с опцией выкупа 31 августа. По данным СМИ, стоимость выкупа футболиста составляет € 20,25 млн.
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
