Полузащитник сборной Украины Судаков дебютировал за «Бенфику»

Украинский полузащитник Георгий Судаков дебютировал в составе «Бенфики».

Футболист вышел на замену в матче 5-го тура чемпионата Португалии против «Санта-Клары». На 73-й минуте он заменил норвежца Андреаса Шельдерупа. Судаков за отведённое ему время результативными действиями отметиться не сумел. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

Напомним, лиссабонская «Бенфика» на своём официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова в рамках годовой аренды с опцией выкупа 31 августа. По данным СМИ, стоимость выкупа футболиста составляет € 20,25 млн.

