Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Барселоны» Юмтити, вероятно, записал прощальное видео о завершении карьеры

Экс-защитник «Барселоны» Юмтити, вероятно, записал прощальное видео о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира-2018 французский центральный защитник Самуэль Юмтити может завершить карьеру в возрасте 31 года, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, 12 сентября, француз посетил тренировочную базу родного «Лиона» и попросил у руководства разрешения снять там личное видео, не связанное с клубом.

Также сообщается, что вариант возвращения центрального защитника в большой футбол не рассматривается, поэтому, вероятно, Самуэль записал там прощальное видео.

Ранее сообщалось, что Юмтити завершит карьеру, если не найдёт новый клуб до 10 сентября. На данный момент футболисту 31 год. За сборную Франции Юмтити провёл 31 матч и забил четыре гола. Ранее он выступал за «Барселону», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок короля и дважды — Суперкубок. Также Юмтити известен выступлениями за «Лион» и «Лечче».

Легендарная победа «Рубина» в Барселоне: неизвестные подробности

Материалы по теме
«Аль‑Наср» заинтересован в подписании ещё одного игрока «Барселоны» вслед за Мартинесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android