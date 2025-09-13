Скидки
Главная Футбол Новости

Постекоглу раскрыл подробности своего увольнения из «Тоттенхэма»

Новоиспечённый главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу рассказал подробности увольнения из «Тоттенхэма».

«Это было не очень приятно, но я знал, что так будет, поэтому это не стало для меня сюрпризом. Я знал задолго до финала Лиги Европы, что это произойдёт. Мы выиграли, у нас был парад, так что это были чудесные три дня, и я не хотел их портить. Но в целом я уже понимал, что всё кончено. У меня было время смириться с этим.

Мы заставили фанатов «Тоттенхэма» пережить непростые времена, но я не встретил ни одного болельщика клуба, который бы не хотел обнять меня и пригласить домой на ужин, так что, вероятно, я сделал что-то правильно.

Думаю, в конечном счёте именно для этого мы и работаем. Я очень горжусь тем, чего мы там достигли, и это навсегда займёт особое место в моём сердце», – приводит слова Постекоглу ESPN.

Напомним, 9 сентября Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест», сменив Нуну Эшпириту Санту, который был уволен.

«Тоттенхэм» празднует победу в Лиге Европы

