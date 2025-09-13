Скидки
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Marca сообщила подробности о травме Гави, у которого было подозрение на разрыв «крестов»

Marca сообщила подробности о травме Гави, у которого было подозрение на разрыв «крестов»
Полузащитник «Барселоны» Гави пропустит около шести недель из-за травмы, сообщает Marca.

По информации источника, хавбек после полученной на тренеровке травмы колена пока проходит консервативное лечение, хотя вариант с новой операцией остаётся открытым.

В пятницу состоялось очередное медицинское совещание, на котором решили пока избегать хирургического вмешательства. Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе в зависимости от прогресса в восстановлении.

Также сообщается, что его участие в матче против «Реала» 26 октября выглядит маловероятным. В случае операции восстановление может занять около шести недель, тогда как при положительной реакции на терапию пауза будет несколько короче.

Гави поддержали в «Барселоне» после травмы «крестов»

