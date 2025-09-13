Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинедин Зидан достиг договорённости о назначении на пост главного тренера сборной Франции

Зинедин Зидан достиг договорённости о назначении на пост главного тренера сборной Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вскоре вернётся в футбол – в роли главного тренера сборной Франции, сообщает El Nacional.

По информации источника, Федерация футбола Франции уже достигла с ним принципиального соглашения.

Действующий наставник сборной Дидье Дешам будет работать с командой до конца чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. По завершении турнира он покинет пост, уступив своё место Зидану.

Также сообщается, что за время паузы в тренерской карьере Зидан отклонил целый ряд предложений от различных клубов, так как был настроен на работу только в сборной Франции.

В качестве главного тренера «Реала» он выиграл ряд титулов, в том числе и три подряд кубка Лиги чемпионов.

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом

Материалы по теме
L'Equipe поделился инсайдом о планах Зинедина Зидана и будущем месте работы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android