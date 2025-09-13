Мбаппе отреагировал на возможное назначение Зидана в сборную Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера французской национальной команды.

«Уход Дешама после ЧМ? Он старается думать об этом как можно меньше… Думаю, что хорошей идеей будет позволить тренеру завершить работу в максимально здоровой обстановке. Но я не нахожусь в пузыре, я знаю, о ком все говорят, у меня есть телевизор…

Зидан? С ним не нужно ничего усложнять. Это Зидан. Никто не откажет ему. Только он сам может это сделать. Если это будет он — прекрасно! Если кто-то другой – тоже хорошо. Но он единственный в истории французского футбола, у кого есть права почти на всё», — приводит слова Мбаппе L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную после ЧМ-2026.

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом