Кристиан Эриксен раскрыл причины перехода в «Вольфсбург»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, перешедший в «Вольфсбург», прокомментировал свой выбор клуба.

«Вольфсбург» – мой первый клуб в Бундеслиге, я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе мы сможем чего-то достичь.

Переговоры с руководством клуба прошли очень хорошо. Я сразу почувствовал, что главный тренер имеет чёткое видение команды и моей роли в ней. То, что в составе есть несколько знакомых лиц из сборной Дании, сделало «Вольфсбург» особенно привлекательным предложением для меня», — приводит слова Эриксена клубный сайт.

Напомним, в прошлом сезоне датчанин выступал за «Манчестер Юнайтед».

