«Незачем наблюдать за тем, как играет Неймар». Анчелотти — о будущем бразильца в сборной

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мнением о том, при каких обстоятельствах Неймар может быть приглашён в национальную команду.

«Нет смысла наблюдать за тем, как выступает Неймар, — все и так знают, насколько он одарён. В современном футболе, чтобы реализовать свой талант, необходимо находиться в отличной физической форме. Если он наберёт оптимальные кондиции, то без труда окажется в составе сборной.

Все хотят видеть Неймара в команде, когда он в хорошей физической форме. Я общался с ним и сказал: «У тебя есть время, чтобы восстановиться и помочь сборной показать максимум на чемпионате мира».

Мы поговорили, когда он заезжал в гостиницу перед игрой с Парагваем. Всё понятно, подход остаётся прежним.

Я бы использовал его на позиции плеймейкера или форварда, его нужно ставить ближе к центру. На фланге он уже не сможет эффективно играть, так как в современном футболе для этого требуются серьёзные физические данные. А вот в центре, на позиции атакующего полузащитника, он сможет действовать без проблем», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Напомним, Неймар только недавно восстановился от травмы.

