Зинченко впервые прокомментировал свою аренду в «Ноттингем Форест», дав большое интервью

Украинский новичок «Ноттингем Форест» Александр Зинченко дал своё первое интервью после перехода в клуб.

– Александр, добро пожаловать в «Ноттингем Форест». Какие чувства испытываете, оказавшись здесь, на «Сити Граунд»?

– Чувствую себя потрясающе. Спасибо большое. Это, можно сказать, мой первый полноценный день здесь. Очень благодарен за такой тёплый приём — вокруг столько замечательных людей. Я действительно счастлив быть здесь.

– Что именно убедило вас в том, что переход в «Форест» — это правильное решение?

– Для меня это отличная возможность. Прежде всего я хочу помочь клубу в достижении его целей. И, конечно, доказать самому себе, что могу приносить пользу на поле и, надеюсь, вне его тоже.

– С момента оформления трансфера вы были заняты матчами за сборную. Сделало ли это ожидание приезд ещё более волнительным?

– Я отлично помню тот день, когда всё произошло. Это было под конец трансферного окна, и, когда появилась такая возможность, я был действительно воодушевлён. С нетерпением ждал момента, когда смогу приехать.

– Вы первый украинский игрок в истории «Ноттингем Форест». Гордитесь этим?

– Безусловно. Это особенное чувство. Быть частью истории такого клуба — большая честь. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы достойно представлять свою страну здесь.

– Вы играли и в защите, и в полузащите. Насколько важна такая универсальность для команды?

– Меня не раз спрашивали, на какой позиции мне комфортнее. И я всегда отвечаю одно и то же: я готов выходить туда, где нужен команде. Главное — быть полезным. А позиция — это уже второстепенно.

– У вас за плечами внушительный опыт в АПЛ: четыре чемпионских титула, почти 150 матчей. Насколько это может помочь вам и особенно тем, кто только осваивается в Премьер-лиге?

– Я постараюсь вносить вклад не только на поле, но и в раздевалке. В команде много молодых футболистов, которым важно иметь рядом опытных партнёров. Мы можем поддерживать друг друга и вместе двигаться вперёд.

– Вы познакомились с новыми партнёрами. Какое первое впечатление?

– Честно, я очень впечатлён — и базой, и атмосферой в коллективе. Всё ощущается как одна большая семья. С первого же дня почувствовал, что попал в правильное место.

– Как вам тренировочная база клуба?

– Если честно — отличная. Всё компактно, удобно, современно. Всё, что нужно для продуктивной работы, здесь есть.

– Вы не сможете сыграть уже в ближайшие выходные, но насколько готовы выйти на поле в следующем туре?

– Очень жду этого момента. Хочу как можно скорее надеть форму клуба и сыграть перед болельщиками.

– И напоследок, что бы вы хотели сказать фанатам?

– Спасибо вам за невероятную поддержку и тёплый приём. Обещаю, что буду выкладываться по максимуму — на сто процентов — ради этого клуба, — сказал Зинченко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, украинец пришёл в клуб на правах годичной аренды из «Арсенала».

