«Рубин» обыграл «Динамо» Мх, определились финалисты Евробаскета. Главное к утру
Казанский «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ, сборная Греции после поражения от Турции в полуфинале Евробаскета сыграет в матче за третье место, «Байер» вдевятером обыграл «Айнтрахт» в дебютном матче главного тренера Каспера Юльманна. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Рубин» победил «Динамо» Махачкала в стартовом матче 8-го тура РПЛ, Даку забил.
- Сборная Турции победила команду Греции с отрывом в 26 очков в полуфинале Евробаскета-2025.
- «Байер» вдевятером одержал победу над «Айнтрахтом» в первом матче без тен Хага.
- Определились финалисты Евробаскета-2025.
- В Омске убит чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.
- Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-500 в Гвадалахаре.
- «Марсель» в большинстве разгромил «Лорьян» в матче 4-го тура Лиги 1.
- Зинедин Зидан достиг договорённости о назначении на пост главного тренера сборной Франции.
- Экс-игрок «МЮ» Антони Марсьяль стал футболистом мексиканского «Монтеррея».
- ESPN: «Зениту» интересен 18-летний нападающий «Коринтианса», его отступные — € 100 млн.
Материалы по теме
Комментарии