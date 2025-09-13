«Рубин» обыграл «Динамо» Мх, определились финалисты Евробаскета. Главное к утру

Казанский «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ, сборная Греции после поражения от Турции в полуфинале Евробаскета сыграет в матче за третье место, «Байер» вдевятером обыграл «Айнтрахт» в дебютном матче главного тренера Каспера Юльманна. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

