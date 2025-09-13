Владислав Радимов раскритиковал выбор арбитра на матч «Динамо» — «Спартак»

Экс-полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Владислав Радимов критически высказался о назначении главного рефери на столичное дерби «Динамо» — «Спартак» в 8-м туре Мир РПЛ. Судейскую бригаду этого матча возглавит 32-летний Егор Егоров, в роли видеорефери выступит 38-летний Андрей Фисенко.

— Я не понимаю одного — зачем на матч «Динамо» и «Спартака» назначили молодого судью Егора Егорова, у которого на данный момент всего 16 матчей практики. Только что ведь был печальный опыт, когда судил Шафеев, испортил матч «Краснодара» и ЦСКА. Мне кажется, это просто назло делается, когда неопытных назначают на такие матчи. Ладно, один раз решили попробовать, но ведь категорически не получилось. Но нам тут же второй матч такой «дарят».

— То есть есть шанс судейского скандала?

— Я думаю, что вероятность скандала 100%, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» пройдёт на столичной «ВТБ Арене» 13 сентября и начнётся в 16:45 мск. В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 8-го тура бело-голубые после семи матчей набрали восемь очков и находятся на девятом месте. Красно-белые с 11 очками занимают в промежуточной турнирной таблице чемпионата России седьмую строчку.

Видео: Главные футбольные дерби России