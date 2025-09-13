«Шевченко не сможет сыграть в следующем матче». Постекоглу перепутал фамилию Зинченко

Новоиспечённый главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом» в АПЛ, который состоится сегодня, перепутал фамилию Александра Зинченко, назвав его Шевченко.

«Шевченко, разумеется, не сможет сыграть в следующем матче, так как он арендован у «Арсенала», — сказал на пресс-конференции Постекоглу.

Напомним, Александр перешёл в «Форест» на правах годичной аренды. На протяжении карьеры футболист также выступал за «Уфу», «Манчестер Сити» и ПСВ. В составе манкунианцев игрок четыре раза становился чемпионом Англии, четырежды брал Кубок английской лиги, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»