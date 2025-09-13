Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 13 сентября

Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, состоятся четыре матча в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 13 сентября (время московское):

14:00. «Пари НН» — «Оренбург»;
16:45. «Динамо» Москва — «Спартак»;
16:45. «Ахмат» — «Локомотив»;
19:30. «Краснодар» — «Акрон».

После семи туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 15 очков. Замыкает тройку лидеров «Балтика» с 15 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (3).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

