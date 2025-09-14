«Лилль» — «Тулуза»: во сколько начало матча 4-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Лилль» и «Тулуза». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Стина. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре команда из Лилля разгромила «Лорьян» со счётом 7:1, а «Тулуза» проиграла «ПСЖ» со счётом 3:6.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

