Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лилль — Тулуза: во сколько начало матча 4-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Лилль» — «Тулуза»: во сколько начало матча 4-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Лилль» и «Тулуза». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Стина. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Лилль» — «Тулуза» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре команда из Лилля разгромила «Лорьян» со счётом 7:1, а «Тулуза» проиграла «ПСЖ» со счётом 3:6.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аномальная закупка французского середняка. Обогнали даже «ПСЖ»!
Аномальная закупка французского середняка. Обогнали даже «ПСЖ»!

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android