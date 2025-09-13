«Ювентус» — «Интер»: во сколько начало матча 3-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал шесть очков и занимает второе место. «Интер» заработал три очка и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Наполи» с шестью очками.

В минувшем туре туринская команда победила «Дженоа» со счётом 1:0, а «нерадзурри» проиграли «Удинезе» со счётом 1:2.

