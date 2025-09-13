Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: вкатывание Карпина в «Динамо» проходит очень долго

Александр Гришин: вкатывание Карпина в «Динамо» проходит очень долго
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал текущую ситуацию в клубе для главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если честно, то вкатывание Карпина проходит очень долго. «Динамо» — команда с таким бюджетом, которая уже в этом сезоне должна претендовать на место в тройке и выиграть Кубок России», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с восемью очками в семи матчах занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги девятое место. В семи последних играх во всех турнирах бело-голубые одержали одну победу, разгромив со счётом 3:0 «Пари НН». В 8-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина сыграют на своём поле с московским «Спартаком».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?

Материалы по теме
Гришин — о Карпине: Личка задрал задачи «Динамо» ещё выше. В «Ростове» работать проще
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android