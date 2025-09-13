Александр Гришин: вкатывание Карпина в «Динамо» проходит очень долго

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал текущую ситуацию в клубе для главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

«Если честно, то вкатывание Карпина проходит очень долго. «Динамо» — команда с таким бюджетом, которая уже в этом сезоне должна претендовать на место в тройке и выиграть Кубок России», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с восемью очками в семи матчах занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги девятое место. В семи последних играх во всех турнирах бело-голубые одержали одну победу, разгромив со счётом 3:0 «Пари НН». В 8-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина сыграют на своём поле с московским «Спартаком».

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?