Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал Сосьедад» — «Реал»: во сколько начало матча 4-го тура Ла Лиги, где смотреть онлайн

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В заявку баскской команды на матч вошёл российский полузащитник Арсен Захарян, который ранее пропускал матчи из-за травм.

После трёх туров чемпионата Испании «Реал» набрал девять очков и занимает первое место. «Реал Сосьедад» заработал два очка и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Реал» дома обыграл «Мальорку» со счётом 2:1, «Реал Сосьедад» в гостях минимально уступил «Овьедо».