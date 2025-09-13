Александр Гришин назвал преимущества «Спартака» перед «Динамо»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал, в чём состоит преимущество «Спартака» в сравнении с московским «Динамо» перед очной встречей в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» — более организованная команда в атакующих построениях. У них есть такие футболисты, как Солари, Гарсия, Барко, Мартинс. В атакующем ключе у них игра получше выстроена, но при этом у них хватает проблем в обороне», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 8-го тура «Динамо» после семи матчей набрало восемь очков и находится на девятом месте. «Спартак» с 11 очками занимает в промежуточной турнирной таблице чемпионата России седьмую строчку.

