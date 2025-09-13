«Он такой высокий!» Гвардиола неоднозначно отреагировал на вопрос о трансфере Доннаруммы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, что новоиспечённый вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма сможет дать его команде.

«Он такой высокий! Он такой огромный (подмигивает)!» — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Отметим, что многие эксперты критически восприняли переход Доннаруммы в «Манчестер Сити», так как стиль игры Джанлуиджи отличается от голкиперов, с которыми любит работать Гвардиола.

«Манчестер Сити» объявил о переходе 26-летнего голкипера 2 сентября. Контракт с Доннаруммой рассчитан до 2030 года с возможностью продления ещё на сезон. В СМИ появлялась информация, что английский клуб заплатил «ПСЖ» € 30 млн за итальянского голкипера.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

