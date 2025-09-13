Расписание матчей 4-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 сентября, матчем «Арсенал» — «Ноттингем Форест» стартует 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура английской Премьер-лиги (время московское):

Суббота, 13 сентября

14:30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»;

17:00. «Фулхэм» — «Лидс»;

17:00. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»;

17:00. «Кристал Пэлас» — «Сандерленд»;

17:00… «Эвертон» — «Астон Вилла»;

17:00. «Борнмут» — «Брайтон»;

19:30. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»;

22:00. «Брентфорд» — «Челси».

Воскресенье, 14 сентября

16:00. «Бёрнли» — «Ливерпуль»;

18:30. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

После трёх туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Ливерпуль», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Челси» (7), тройку лидеров замыкает «Арсенал» (6).