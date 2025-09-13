Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, матчем «Арсенал» — «Ноттингем Форест» стартует 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура английской Премьер-лиги (время московское):

Суббота, 13 сентября

14:30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»;
17:00. «Фулхэм» — «Лидс»;
17:00. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»;
17:00. «Кристал Пэлас» — «Сандерленд»;
17:00… «Эвертон» — «Астон Вилла»;
17:00. «Борнмут» — «Брайтон»;
19:30. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»;
22:00. «Брентфорд» — «Челси».

Воскресенье, 14 сентября

16:00. «Бёрнли» — «Ливерпуль»;
18:30. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

После трёх туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Ливерпуль», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Челси» (7), тройку лидеров замыкает «Арсенал» (6).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон
Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android