Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Спартак: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Динамо» М — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака» друг с другом:

РПЛ, 28-й тур, 11 мая 2025 года, «Динамо» — «Спартак» — 2:0;
Фонбет Кубок России, полуфинал. Этап 2 (Путь регионов), 29 апреля 2025 года, «Спартак» — «Динамо» — 2:1;
Фонбет Кубок России, группа А. 5-й тур, 2 октября 2024 года, «Динамо» — «Спартак» — 2:3;
РПЛ, 9-й тур, 22 сентября 2024 года, «Спартак» — «Динамо» — 2:2;
Кубок России, группа А. 1-й тур, 31 июля 2024 года, «Спартак» — «Динамо» — 3:0.

С историей личных встреч ЦСКА и «Краснодара» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дерби «Динамо» — «Спартак», а также матчи «Локомотива» и «Краснодара»! 8-й тур РПЛ — LIVE
Live
Дерби «Динамо» — «Спартак», а также матчи «Локомотива» и «Краснодара»! 8-й тур РПЛ — LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android