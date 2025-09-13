Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака» друг с другом:

РПЛ, 28-й тур, 11 мая 2025 года, «Динамо» — «Спартак» — 2:0;

Фонбет Кубок России, полуфинал. Этап 2 (Путь регионов), 29 апреля 2025 года, «Спартак» — «Динамо» — 2:1;

Фонбет Кубок России, группа А. 5-й тур, 2 октября 2024 года, «Динамо» — «Спартак» — 2:3;

РПЛ, 9-й тур, 22 сентября 2024 года, «Спартак» — «Динамо» — 2:2;

Кубок России, группа А. 1-й тур, 31 июля 2024 года, «Спартак» — «Динамо» — 3:0.

