Главная Футбол Новости

Парфёнов станет новым тренером «Торпедо», известны срок контракта и зарплата — источник

Дмитрий Парфёнов займёт пост главного тренера московского «Торпедо», заключив контракт по схеме «1+1», сообщил в телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По данным Карпова, 51-летний Парфёнов подпишет контракт до конца сезона с опцией продления ещё на год. Зарплата специалиста составит 1 млн рублей в месяц с повышением при условии выхода клуба в Мир РПЛ. В штаб Парфёнова войдут Юрий Ковтун и ещё три ассистента. В понедельник, 15 сентября, штаб должны представить игрокам.

Парфёнов в качестве главного тренера работал в ивановском «Текстильщике», «Тосно», «Урале», тульском «Арсенале», московской «Родине» и казахстанском «Актобе».

Вчера, 12 сентября, «Торпедо» объявило об уходе с поста исполняющего обязанности главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» со счётом 2:3 в 10-м туре Лиги Pari. На старте сезона команду возглавлял Олег Кононов. Экс-наставника «Спартака» уволили после четырёх туров чемпионата.

«Торпедо» занимает 16-е место в таблице чемпионата, набрав шесть очков в десяти матчах.

