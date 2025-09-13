Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» рассказали, что ведут переговоры с Максименко о продлении контракта

В «Спартаке» рассказали, что ведут переговоры с Максименко о продлении контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао сообщил, что красно-белые ведут переговоры о продлении трудового соглашения с вратарём Александром Максименко.

«Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой. Естественно, есть ещё футболисты, с кем ведём переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке», — приводит слова Кахигао ТАСС.

Максименко является выпускником академии красно-белых. В составе московской команды вратарь принял участие в 205 матчах во всех турнирах, в 69 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил игру Максименко в матче с Иорданией

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android