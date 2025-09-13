Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Спартака» выразил слова поддержки главному тренеру Деяну Станковичу

Спортдиректор «Спартака» выразил слова поддержки главному тренеру Деяну Станковичу
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Деяна Станковича в клубе.

— Можно ли сейчас точно сказать, что Деян доработает до зимы? Есть ли шорт-лист на случай его ухода?
— С уважением отношусь к каждому мнению. Но прошу и в ответ уважать моё мнение. Я живу не в мире спекуляций и слухов, а в реальном мире и оцениваю факты. Начали ли мы этот сезон так, как хотели начать? Конечно же, нет. Это очевидно всем. Футбол — это не точная наука. Невозможно выигрывать в каждой игре. Мы прекрасно это понимаем.

Вместе с тем мы должны признать, что определённые улучшения произошли. Если мы возьмём последние три матча, мы набрали в них семь очков. На мой взгляд, в самом деле заслуживали и девять. Потому что в матче с «Зенитом», на мой взгляд, мы были сильнее. Но получилось так, что мы не смогли взять три очка. Думаю, что все видели и многие согласятся с тем, что мы были сильнее. Потом была ещё кубковая игра. С «Сочи» мы играли неважно. Но такое в футболе бывает. Когда у тебя не идёт игра и не получается, очень важно добиться победы и в итоге забрать необходимые три очка.

Деян Станкович — наш тренер. Было бы полным неуважением говорить о какой-то другой ситуации сегодня. Он прекрасно понимает, что от него требуется. Понимает, зачем он здесь, какие у него задачи. Его оценивают по результату. Он знает это лучше многих. Он не первый год в футболе самого высокого уровня. В этом он хочет помочь команде. И мы хотим помочь команде. Мы в этом абсолютно едины. И ни у кого нет сомнений: «Лукойл», совет директоров и все в клубе уверены в нём. Это главный тренер футбольного клуба «Спартак». И что будет через какое-то неизвестное количество времени, я вам сказать не могу. У меня нет магического шара, чтобы делать предсказания. Но сегодня Деян Станкович является нашим главным тренером. И мы его полностью поддерживаем, — сказал Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Спортдиректор «Спартака» Кахигао: сейчас Станкович доволен усилениями

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android