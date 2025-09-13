Спортдиректор «Спартака» выразил слова поддержки главному тренеру Деяну Станковичу

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Деяна Станковича в клубе.

— Можно ли сейчас точно сказать, что Деян доработает до зимы? Есть ли шорт-лист на случай его ухода?

— С уважением отношусь к каждому мнению. Но прошу и в ответ уважать моё мнение. Я живу не в мире спекуляций и слухов, а в реальном мире и оцениваю факты. Начали ли мы этот сезон так, как хотели начать? Конечно же, нет. Это очевидно всем. Футбол — это не точная наука. Невозможно выигрывать в каждой игре. Мы прекрасно это понимаем.

Вместе с тем мы должны признать, что определённые улучшения произошли. Если мы возьмём последние три матча, мы набрали в них семь очков. На мой взгляд, в самом деле заслуживали и девять. Потому что в матче с «Зенитом», на мой взгляд, мы были сильнее. Но получилось так, что мы не смогли взять три очка. Думаю, что все видели и многие согласятся с тем, что мы были сильнее. Потом была ещё кубковая игра. С «Сочи» мы играли неважно. Но такое в футболе бывает. Когда у тебя не идёт игра и не получается, очень важно добиться победы и в итоге забрать необходимые три очка.

Деян Станкович — наш тренер. Было бы полным неуважением говорить о какой-то другой ситуации сегодня. Он прекрасно понимает, что от него требуется. Понимает, зачем он здесь, какие у него задачи. Его оценивают по результату. Он знает это лучше многих. Он не первый год в футболе самого высокого уровня. В этом он хочет помочь команде. И мы хотим помочь команде. Мы в этом абсолютно едины. И ни у кого нет сомнений: «Лукойл», совет директоров и все в клубе уверены в нём. Это главный тренер футбольного клуба «Спартак». И что будет через какое-то неизвестное количество времени, я вам сказать не могу. У меня нет магического шара, чтобы делать предсказания. Но сегодня Деян Станкович является нашим главным тренером. И мы его полностью поддерживаем, — сказал Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

