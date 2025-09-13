Скидки
Иванов заблокировал переход Ишкова из «Урала» в «Рубин» из-за агента игрока — источник

Трансфер полузащитника «Урала» Ильи Ишкова в казанский «Рубин» был заблокирован президентом клуба Григорием Ивановым после того, как он узнал, что у футболиста есть агент, сообщил в телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По данным Карпова, переход 20-летнего Ишкова в «Рубин» должен был состояться за 200 млн рублей, но сорвался. Иванов узнал, что у игрока есть агент Роберт Тунян. Отмечается, что это вывело Иванова на эмоции, так как он сам занимался делами Ишкова. В итоге президент «Урала» заблокировал сделку.

Ишков — воспитанник «Урала». За основную команду он играет с 2022 года. В текущем сезоне он провёл восемь матчей в Лиге Pari, отдал две результативные передачи.

